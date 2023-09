L’auto stava trasmettendo un video live su Facebook quando ha finito la sua corsa contro un’altra macchina, sulla quale mamma e figli sono stati travolti ad Alatri, in provincia di Frosinone, nel Lazio. La figlia di 9 anni a bordo del mezzo travolto da un altro veicolo si troverebbe ricoverata in ospedale in condizioni ritenute dai medici molto gravi. Mentre la mamma e il fratellino non desterebbero preoccupazione.

Un’auto stava trasmettendo live intorno alle ore 14 di domenica 10 settembre 2023, lungo la provincia Santa Cecilia, che collega Ferentino ad Alatri, in località Tecchiena Castello. Improvvisamente lo scontro con la macchina che proveniva in senso opposto.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un uomo alla guida di un’Audi 14, un uomo di 30 anni di origini marocchine residente ad Alatri, ha invaso la corsia opposta di marcia. Ha finito la sua corsa contro la Nissan Qashqai guidata da una giovane mamma che era insieme ai due figli.

Il video in diretta era stato pubblicato su Facebook con una canzone del rapper americano Magno a tutto volume di sottofondo. Forse l’uomo si è lasciato distrarre alla guida del mezzo, in un sinistro che ricorda quello che ha tolto la vita al piccolo Manuel.

Il filmato virale dura poco più di un minuto. Si vede il cruscotto dell’auto del 30enne, dove il telefono era sistemato. Il guidatore fa tre sorpassi e poi, dopo il lungo rettilineo, nella curva invade completamente il senso di marcia opposto dal quale arrivava l’auto della donna.

Mamma e figli travolti ad Alatri: il video mostra anche gli istanti dopo l’impatto tre le due auto

Il telefonino ha continuato a registrare l’audio anche dopo lo scontro tra i due veicoli. Si sentono le urla della donna residente a Supino che chiede aiuto e dice al figlio di chiamare il padre. Poi più nulla.

In pochi minuti il video ha fatto il giro del web e dei telefonini. Ora i Carabinieri della compagnia di Alatri hanno acquisito il filmato. La bimba che viaggiava con la madre sulla Nissan si trova al Bambino Gesù di Roma in condizioni che destano preoccupazione.