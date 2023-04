Questa storia che ci arriva dalla provincia di Trento fa venire i brividi, perché è l’ennesimo dramma della solitudine, di persone abbandonate a loro stesse e dimenticate. Mamma e figlia sono decedute nella loro casa a Pergine Valsugana. La figlia 55enne ha avuto un malore, mentre la mamma, allettata da tempo, è morta di stenti. I loro corpi ormai privi di vita sono stati trovati dopo settimane.

Filomena Antonacci aveva 82 anni e viveva con la figlia Franca Bernabè, di 55 anni. Entrambe le donne sono state trovate prive di vita nella loro casa, dopo settimane dal decesso. I corpi erano già in avanzato stato di decomposizione nella loro casa al terzo piano di un palazzo di Pergine Valsugana.

Vigili del fuoco e Carabinieri hanno sfondato la porta di casa, chiamati dai vicini di casa delle donne allarmati per un cattivo odore che da giorni c’era sul pianerottolo dove madre e figlia abitavano. Inoltre non le vedevano da tempo ed erano preoccupati.

Secondo quanto emerso, le due donne avevano sempre rifiutato aiuto da chiunque, anche dai servizi sociali del Comune e dai volontari di associazioni che si erano offerti di dare una mano. Vivevano isolate dopo aver vissuto dei gravi lutti e contavano solo l’una sull’altra.

La figlia di 55 anni non aveva un lavoro. Viveva con assegni sociali e si prendeva cura della madre di 82 anni, affetta da diabete e costretta ormai da tempo a letto. Le due donne sarebbero decedute per cause naturali: prima la figlia per un malore, poi la mamma di stenti.

Mamma e figlia decedute in casa a Pergine, un dramma della solitudine

La figlia di 55 anni avrebbe avuto un malore che non le ha dato scampo. Sua madre, rimasta da sola, avrebbe anche tentato di chiedere aiuto: l’hanno trovata senza vita accanto al suo letto. Probabilmente è deceduta di stenti.

Le due donne non avevano rapporti con i vicini. La madre aveva un altro figlio che però viveva in Germania e non ha mai chiamato la sua famiglia per tutto questo tempo.