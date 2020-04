Mamma e figlia infette scoperte in giro in auto Durante un controllo le forze dell'ordine fermano un'auto con a bordo padre, madre e figlia. Le donne sono state denunciate. Ecco cosa hanno scoperto..

I contagi da Coronavirus sono ancora molto elevati e di conseguenza, ci sono ancora tanti decessi. Nelle ultime ore, è stata resa pubblica una vicenda incredibile, avvenuta pochi giorni fa, all’Alpago, in provincia di Belluno. Le forze dell’ordine, durante un controllo, hanno trovato una madre ed una figlia positive al test, in giro in auto.

Per evitare l’aumento delle persone contagiate, tutte le persone che hanno contratto il virus, devono stare in isolamento domestico o in ospedale, se gravi, per rispettare delle regole anti-contagio.

In base alle informazioni che sono state rese note, durante un controllo di routine delle forze dell’ordine, hanno fermato una macchina, con a bordo un padre, una madre ed una figlia minore.

“I militari procedevano ad accertamenti nei confronti degli occupanti di un’autovettura.” Ha spiegato l’Arma in una nota. Hanno continuato poi dicendo:

“Si trattava di tre persone: papà, mamma e figlia minore, che si trovavano senza alcuna giustificazione in quel posto. Dal controllo della banca dati emergeva che la donna dell’Alpago e la figlia erano già state registrate come positive al Coronavirus ed erano in attesa di un nuovo tampone in programma proprio quel giorno.”

Le forze dell’ordine, subito dopo, hanno contatto l’ospedale San Martino, che ha dato la conferma agli agenti. Inoltre, hanno anche affermato che i risultati del secondo test, sarebbero arrivati l’otto aprile. Anche in questo caso, il risultato è stato positivo.

Per questo motivo, per la donna è scattata subito una denuncia la violazione del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, che prevede una multa da cinquecento a cinquemila euro e l’arresto da tre a diciotto mesi, poiché non ha rispettato le regole per evitare la diffusione del virus.

I militari hanno aggiunto anche che la Procura della Repubblica, potrebbe procedere con l’accusa di “Delitti Colposi contro la Salute Pubblica.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Messaggero