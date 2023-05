Ore di apprensione per una mamma e sua figlia scomparse improvvisamente nel nulla. La bambina era stata affidata al padre americano, dopo una lunga battaglia legale. Quando la donna, originaria di Frosinone, ha saputo della decisione dei giudici, ha fatto perdere le sue tracce, portandosi via con sé la figlia di 13 mesi. Ora l’accusa è pesante, perché la donna è ricercata per sottrazione di minore negli Stati Uniti.

La polizia americana cerca la giovane donna residente in provincia di Frosinone, ma con cittadinanza inglese, che ha portato via con sé la figlia di poco più di un anno. Il tribunale degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che la obbliga a tornare con la figlia, senza la madre sprovvista di visto.

L’ex compagno della donna, padre della bambina di 13 mesi, ha chiesto ai giudici americani la custodia esclusiva della piccola. La donna doveva tornare negli Stati Uniti, ma si è vista negare l’ingresso, dopo aver trascorso un periodo in Italia, a causa del visto scaduto.

Dopo aver provato a entrare negli Stati Uniti e non potendo mettere piede sul suolo statunitense, come ricostruito dalla Polizia di Stato e dalla Procura di Cassino la donna avrebbe ripreso l’aereo con la figlioletta per tornare dalla famiglia in provincia di Frosinone.

Per questo motivo l’ex compagno si è rivolto ai giudici americani, che hanno già preso contatti con il Tribunale dei Minori di Roma. Prima del trasferimento i giudici avevano disposto degli incontri protetti per socializzare con il genitore, ma la mamma non si è presentata, facendo perdere le sue tracce.

Quando la donna ha fatto perdere le sue tracce, la Polizia di Stato e la Procura di Cassino hanno subito dato il via alle ricerche. Ma finora della mamma e di sua figlia di 13 mesi nessuna notizia.

La mamma deve rispondere di sottrazione di minore e rischia di finire in manette. Mentre il padre sui social lancia un appello affinché la donna vada alla polizia.