I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare le loro vite

Tragedia nel Reggino, dove una mamma e i due figli hanno perso la vita in seguito a un sinistro. L’auto improvvisamente è caduta in una scarpata. I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare le loro vite. Madre e figli viaggiavano sulla macchina di famiglia sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile. Sono finiti nella fiumara sottostante, con un volo di tre metri. La sorella 13enne è deceduta durante il trasporto in ospedale.

Il sinistro ha avuto luogo intorno alle 14.45 di giovedì 15 giugno 2023. L’auto con all’interno una famiglia è caduta in una scarpata di tre metri. Gli occupanti stavano percorrendo la strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile.

Si trovavano in Contrada Petrara, a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, quando, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, la loro macchina è finita fuori strada, facendo un volo di tre metri.

Due dei passeggeri, la mamma e il ragazzino di 11 anni, sono rimasti incastrati nelle lamiere schiacciate della macchina. La donna aveva 39 anni. Anche l’altra figlia di 13 anni è rimasta coinvolta. I sanitari l’hanno trasferita in ospedale con l’elisoccorso, ma è durante il trasporto che ha esalato l’ultimo respiro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bianco e di Siderno: i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto dalle lamiere i tre occupanti. Per due di loro, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Mamma e i due figli perdono la vita nel Reggino: l’auto fa un volo di 3 metri

Insieme ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 hanno immediatamente prestato soccorso. Se per la mamma e per il figlio non c’era più niente da fare, la sorellina di 13 anni era ancora viva quando i soccorritori sono arrivati, ma poco dopo non ce l’ha fatta.

Fonte foto da Pixabay

Per un trasporto più veloce, è stato chiamato l’elisoccorso, che ha trasportato la ragazzina sopravvissuta al sinistro presso il nosocomio locrese. Però poco dopo anche la 13enne ha perso la vita.