Paura in strada a Hobbs, in New Mexico. Mamma insegue l’auto rubata con i figli a bordo. La ladra non si era forse accorta che seduti dietro c’erano due bimbi piccoli. Ed è partita con il mezzo. Ma la loro mamma si è aggrappata al cofano del mezzo, è caduta e si è rotta una gamba, riuscendo però a salvare i piccoli. E assicurando la ladra alla giustizia.

Melody Maldonado è una donna di 33 anni che lavora come bibliotecaria a Hobbs, in New Mexico. Aveva parcheggiato l’auto ed era scesa quando all’improvviso una donna si è messa al volante della sua Hyunday Santa Fe per cercare di rubarla.

La ladra forse non sapeva che a bordo c’erano il figlio di 11 mesi e la sorellina maggiore di 6 anni, con disturbi dello spettro autistico. Quando si è accorta del furto, Melody Maldonado si è aggrappata alla parte anteriore dell’auto che correva veloce lungo la East Navajo Drive, solo per salvare i suoi figli.

Melody Maldonado ha raccontato di non aver avuto paura mentre l’auto sfrecciata a tutta velocità con lei aggrappata al cofano. Continua ad urlare alla donna di 29 anni di fermarsi, perché a bordo c’erano i suoi figli.

Mi ha sicuramente sentito. Le ho urlato di fermarsi e che i miei figli erano in macchina. Ha continuato a guidare. Abbiamo percorso una buona distanza, attraverso un incrocio, oltre l’Allsup’s. Stava deviando per farmi cadere.

Mamma insegue l’auto rubata con i figli a bordo: polizia arresta la ladra

Alla fine la mamma è caduta dall’auto e si è rotta un piede. Nonostante il dolore ha raggiunto un negozio dove ha chiesto aiuto:

Non mi importava cosa fosse successo alla macchina. Volevo solo indietro i miei figli.

Qui ha dato l’allarme chiamando il 911. Intanto la ladra, Regina Castillo, aveva fatto scendere la bimba di 6 anni in una strada. Per fortuna l’hanno soccorsa delle persone che si trovavano lì. La polizia ha poi rintracciato la ladra, che nel frattempo aveva abbandonato il mezzo e il bimbo di 11 mesi a un incrocio. E ha fatto scattare le manette ai suoi posti.