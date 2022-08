Per lei non c'era niente da fare

Tragedia a Macerata: la mamma è morta in casa e a ritrovare il corpo ormai privo di vita della donna è stato il figlio di 14 anni, che non ha potuto far niente per salvargli la vita. Elisa aveva 37 anni e viveva ad Apiro, in provincia di Macerata. Il ritrovamento del cadavere poco dopo le ore 20 di sabato 30 luglio 2022.

La comunità del Comune in provincia di Macerata, nelle Marche, è sotto choc per la morte della donna che aveva solo 37 anni. A destare i sospetti che qualcosa non andasse in quella casa era stato il marito, che aveva più volte cercato di contattare la donna durante il giorno.

L’uomo aveva chiamato spesso al telefono la compagna, che però non aveva mai risposto alle sue telefonate. La tragica scoperta del corpo ormai privo di vita della 37enne è stata purtroppo fatta dal figlio di 14 anni, che ritornata a casa l’ha trovata già morta.

Il figlio di 14 anni, rientrando a casa, intorno alle ore 20, avrebbe trovato il corpo senza vita della donna. Probabilmente ha avuto un malore, ma in queste ore sono in corso le indagini per comprendere le esatte dinamiche di quanto avvenuto nella casa di Apiro.

Il ragazzino ha subito chiamato il 118, ma a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori sanitari di Cingoli e della pubblica assistenza Piros. Purtroppo per lei, ormai, non c’era più niente da fare. La donna era già morta quando i soccorritori l’hanno raggiunta.

Anche il figlio è stato subito soccorso, per lo choc subito nel ritrovare il cadavere privo di vita della madre di soli 37 anni nella loro abitazione.

Gli inquirenti adesso dovranno indagare sulle reali cause della morte della donna.