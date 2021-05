Questa è la storia di una mamma che perde 100 chili o quasi in soli 17 mesi. La donna di 30 anni era stanca di quei chili di troppo che le rendevano impossibile la vita. E la dipendenza di cibo che aveva sviluppato da piccola non la aiutava a perderli. Così facendo per 17 mesi 10 minuti di attività fisica ogni giorno è riuscita nel suo intento.

Meghan See è una donna di 30 anni che vive in Virginia. Sin da quando era piccina il cibo le ha permesso di affrontare ogni avversità, tanto da averne una vera e propria dipendenza. Alle elementari pesava già 90 chili, che al liceo sono diventati più di 130.

Il peso di Meghan See ha sempre oscillato. Era già riuscita a perdere una cinquantina di chili, ma la sua dipendenza da cibo le ha impedito di andare oltre e di godersi il risultato. Anzi, li ha subito ripresi, perché lei mangiava per non affrontare in altro modo i suoi problemi emotivi.

Diventata adulta, quei chili in più hanno reso la vita di Meghan See un inferno. Non riusciva a muoversi, aveva sempre dolori, soffriva di artrite: non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto o ad allacciarsi le scarpe.

Quando si è resa conto di non amare più la vita, Meghan See ha capito che doveva fare qualcosa. Nel frattempo è anche diventata mamma e ha deciso di agire in fretta per il bene della sua bambina.

Mamma perde 100 chili e torna in forma

Quando nel 2017 è quasi arrivata a pesare 200 chili e dopo un viaggio in treno difficoltoso vista la sua stazza, la donna ha deciso di iniziare un percorso che l’ha portata a migliorare la sua vita.

Ho promesso a me stessa quando ho iniziato che avrei fatto 10 minuti di attività fisica ogni giorno, qualunque cosa fosse accaduta.

E così ha fatto. La trasformazione dopo appena 17 mesi è semplicemente incredibile, non trovi?