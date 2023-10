Bernadette Horsey ha perso la vita dopo la nascita del suo bambino. Non è stata l'unica mamma. Indagini in corso all'interno dell'ospedale

La vicenda di questa mamma ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Bernadette Horsey ha perso la vita a soli 31 anni, dopo aver dato alla luce il suo bambino.

La notizia risale allo scorso gennaio del 2019, ma negli ultimi giorni sono emersi dettagli che hanno sconvolto l’intero mondo del web. La neo mamma ha dato alla luce il suo piccolo Tom al Royal Derby Hospital (Regno Unito). Dopo il parto, le sue condizioni di salute sono precipitate in modo imprevedibile e i medici non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della povera donna. Il cuore di Bernadette si è fermato per sempre.

Dopo gli esami, il medico della struttura ospedaliera, Martyn Traves, ha stabilito come causa del decesso “un’embolia da liquido amniotico”. Una condizione che si verifica in rari casi, il liquido amniotico entra nel flusso del sangue, portando ad una reazione imprevedibile ed irrecuperabile.

Non c’era modo di prevedere il drammatico sviluppo.

Tuttavia, nei mesi successivi altre mamme hanno perso la vita all’interno della stessa struttura sanitaria. Sono deceduti anche quattro neonati durante il parto. Tutti per cause diverse, ma gli episodi hanno fatto accendere un campanello d’allarme. Gli inquirenti ora vogliono capire se negligenze mediche o misure preventive non attuate, abbiano portato al decesso di queste persone, compresa Bernadette.

Il marito della donna ha rivelato che la moglie durante la gravidanza aveva sofferto di dolori al petto e nausee. Ma per i medici si trattava di sintomi normalissimi in una gestante. Per questo non si sono mai preoccupati, avevano piena fiducia nei dottori. Bernadette aveva programmato un taglio cesareo e subito dopo la nascita di Tim, era come qualsiasi altra neo mamma, felice di stringere tra le braccia il frutto del suo amore. In poche ore però, è accaduto l’impensabile. E dopo tutte le notizie emerse, ora suo marito vuole vederci chiaro.