Questa è la commovente e dolcissima storia di una mamma che si dipinge la faccia per poter assomigliare alla figlia. La piccola, infatti, è nata con una diffusa voglia di vino sul volto. Spesso è vittima di haters che la prendono in giro per il suo aspetto fisico. E lei risponde così a tutti coloro che hanno la poca delicatezza di prendere in giro una bambina.

La mamma non poteva credere a quello che leggeva e vedeva in giro, per i bulli che si prendono gioco della sua bambina, definita da molti orribile, addirittura un mostro. Marianna Bowering ha voluto raccontare quello che la figlia Angelica ha dovuto subire.

Angelica, infatti, è nata con una macchia di vino a forma di cuore sul viso. Lei l’ha sempre considerata come un’unicità, come una bellezza senza eguali che deve essere celebrata. Ma c’è chi non perde tempo per dimostrare la propria malvagità.

Marianna vive con la sua famiglia ad Adelaide, nell’Australia del Sud. La maggior parte delle persone accetta e ama Angelica, ma spesso riceve commenti odiosi e poco delicati, sia di persona sia online quando posta delle foto sui social.

Alcuni bulli sono arrivati a definire Angelica orribile e difettosa. Ha solo un anno e c’è chi ha persino detto che non avrà mai un fidanzato per quella voglia che ha sul viso.

Il peggior commento online che ho ricevuto è stato quando qualcuno le ha chiesto se la sua faccia fosse stata spinta su una padella. Fondamentalmente, dicendo che la sua faccia sembrava grigliata.

Mamma si dipinge la faccia come la voglia che ha la figlia sul volto

Marianna trova molto doloroso fare tutto questo. Lei rimane sempre senza parole, perché non riesce a capire come le persone possano essere così crudeli con una bambina così piccola.