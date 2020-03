Mantova, bimba di 4 mesi morta in ospedale: disposta l’autopsia Sabato pomeriggio una bimba di 4 mesi è morta nell'ospedale Carlo Poma di Mantova. È stata disposta l'autopsia per capire esattamente cosa è accaduto.

La bambina di 4 mesi è morta sabato pomeriggio nell’ Ospedale Carlo Poma di Mantova dopo essere stata trasportata d’urgenza.

I genitori si erano accorti che la loro piccola non respirava, così hanno chiamato subito i soccorsi ma purtroppo l’arrivo tempestivo e le manovre rianimatorie si sono rivelate vane.

La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale ed i medici non sono riusciti a tenere in vita la piccola e ne hanno constatato il decesso.

Sulla bimba di soli 4 mesi è stata disposta l’autopsia, i medici sospettano che potrebbe essersi trattata di una patologia cardiaca congenita.

La piccola era figlia di una coppia di origine straniera residente nel Basso Mantovano, stando ad una prima ricostruzione, fin dalla nascita era affetta da cardiopatia.

Quando la bimba è arrivata nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Poma di Mantova, era già grave. I medici hanno provato più volte a salvarle la vita ma purtroppo è stato tutto inutile ed è stata dichiarata morta.

L’autopsia disposta sulla salma della piccola potrà chiarire le esatte cause del decesso anche se si pensa che possa essere stata stroncata da una patologia cardiaca congenita.

Nel pomeriggio di sabato scorso la piccola si sarebbe sentita male, si trovava nella casa di famiglia a Suzzara.

I genitori si sono accorti che non respirava bene ed hanno chiamato subito il 118, è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale ed i medici hanno fatto del loro meglio per salvarla ma purtroppo è stato inutile.

Tutto è avvenuto nel giro di poco tempo, circa un’ora dal momento della chiamata dei soccorsi alla constatazione del decesso della piccola.

Dopo l’autopsia la salma verrà restituita ai genitori per i funerali. L’intera cittadina si unisce al dolore che ha colpito la famiglia per la perdita improvvisa della loro piccola.