Mantova, medico muore dopo il vaccino: aveva patologie pregresse, ma disposta l’autopsia

Continuano le dosi di vaccino da somministrare ai medici e sanitari del Paese. Ad avere la peggio è stato un medico di Mantova, 64 anni, morto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino: aveva però patologie pregresse.

L’uomo lavorava come chirurgo collaboratore all’ospedale di Pieve di Coriano, , ora la Asst di Mantova ha disposto accertamenti in merito della morte sospetta dell’uomo. Nella nota diffusa si può infatti leggere:

“Il professionista, che purtroppo soffriva di patologie croniche, si era sottoposto, anche a tutela delle proprie condizioni di salute, alla vaccinazione anti-covid”.

Anche se aveva patologie pregresse, nella nota si può leggere: “pur presenza di una situazione destramente indicativa di un evento improvviso legato a condizioni preesistenti”, verrà comunque avviato un accertamento “al fine di chiarire anche ogni più piccolo dubbio”.

L’autopsia è stata effettuata ieri mattina, ma gli esiti non sono stati ancora diffusi. Enrico Patuzzo soffriva di problemi cardiaci e lascia la moglie e due figli. Tuttavia, la stessa Asst ha disposto la questione “sia agli organismi di governo regionali che alle autorità di regolazione tecnico-scientifica con le quali sarà avviata ogni necessaria collaborazione al fine di perseguire le cause del decesso.”

Un caso analogo è successo in Spagna, dove un’infermiera è morta dopo aver fatto la prima dose di vaccino, ma l’autopsia ha escluso ogni collegamento con la morte: la donna sarebbe morta per altre cause, non inerenti alla vaccinazione.

Un caso sospetto anche in una rsa di Genova, una donna di 89 anni è morta per emorragia cerebrale dopo essere stata vaccinata. Ma anche in questo caso, il medico legale, ha escluso ogni correlazione tra vaccino ed emorragia.

Per concludere, nel comunicato stampa dell’asst di Mantova spiega: