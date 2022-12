Si chiamava Manuel Lorenzo Ntube il ragazzo di soli 16 anni che, nella tarda serata dello scorso 30 novembre, ha perso la vita in un brutto incidente avvenuto in provincia di Ferrara. Il giovane era in sella alla sua bicicletta, quando un’auto pirata lo ha travolto ad alta velocità e gli ha spezzato la vita sul colpo.

A poche ore e a pochi chilometri di distanza dall’incidente che ha spezzato la vita di Davide Rebellin, un destino molto simile è toccato anche a Manuel, giovane promessa del calcio italiano.

Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17:00, nella provincia di Vicenza si è diffusa la notizia di un incidente mortale avvenuto sulla Regionale 11, all’altezza di Montebello Vicentino.

Poco più tardi si è capito che la vittime del suddetto scontro era Davide Rebellin, ex stella del ciclismo italiano, che si era ritirato dall’attività agonistica lo scorso ottobre.

Un camionista lo avrebbe investito, per poi allontanarsi e far perdere le sue tracce.

Molto simile quanto accaduto poche ore più tardi, intorno alle 22:00, a pochi chilometri di distanza, nei pressi di Codrea, in provincia di Ferrara, ad un ragazzino di soli 16 anni, Manuel Lorenzo Ntube.

La dinamica dell’incidente di Manuel Lorenzo Ntube

Ntube si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un automobilista lo avrebbe travolto ad alta velocità e scaraventato a decine di metri di distanza, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Secondo alcuni testimoni, il conducente dell’auto pirata sarebbe tornato sul luogo dell’incidente soltanto molti minuti dopo, quando ormai per il 16enne non c’era più nulla da fare.

Insieme a Manuel c’era anche un suo amico, coetaneo, che è stato trasferito in ospedale per accertamenti, ma che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Credit: Calcio Padova – Facebook

Manuel era una giovane promessa del calcio italiano e giocava come difensore nel Padova. La società, famosa per aver avuto tra i propri tesserati, da bambino, Alessandro Del Piero, ha espresso il proprio cordoglio in un toccante post sui social. Eccolo di seguito: