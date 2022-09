L’amico conferma il gesto volontario, per la prematura scomparsa del tatuatore ed ex tronista di Uomini e donne. Manuel Vallicella era depresso. Da quando sua madre, il suo punto di riferimento, non era più accanto a lui, non riusciva a farsene una ragione. La situazione è peggiorata dal 2019 in poi, fino a quando ha deciso di togliersi la vita, per raggiungere in cielo la sua amata mamma.

La prematura scomparsa di Manuel Vallicella ha gettato nel dispiacere tutto il mondo di Uomini e donne. Il 35enne, infatti, era stato un personaggio molto amato del programma tv di Maria De Filippi.

Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo.

Queste le parole dell’amico Enrico Ciriaci, che conferma, in un’intervista a Fanpage, il gesto volontario. Manuel ha voluto togliersi la vita. Da tre anni cercava di avere la meglio sullo stato depressione in cui era caduto.

Era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Noi gli eravamo stati vicini, anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro. Lo avevo chiamato per invitarlo a giocare a calcetto ma aveva rifiutato l’invito. Diceva che a 35 anni non era più in grado di giocare a calcio.

Queste le parole dell’amico, che ha scoperto da altri amici il fatto: passando davanti al suo negozio avevano visto l’ambulanza. Si è tolto la vita nel luogo dove ogni giorno faceva il suo lavoro, la sua passione, i tatuaggi.

Manuel Vallicella era depresso: ha scelto di lasciare questo mondo

Lo vedevi che c’era qualcosa che non andava. Però conoscevamo i motivi del suo silenzio e non abbiamo dato peso alla situazione, lo associavamo alla depressione legata alla scomparsa della madre. Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto.

Nessuno aveva mai sospettato che potesse arrivare a tanto.