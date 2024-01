Forse per una manovra sbagliata o per un malore, Manuela Spargi ha perso la vita a 56 anni. Era a bordo di un’auto che è caduta nelle acque del Lago di Como. Per lei non c’è stato niente da fare. Salvo per miracolo, invece, il marito, soccorso da un vigili del fuoco che ha compiuto un gesto eroico, mettendo a rischio la sua stessa vita per salvare la sua.

L’auto sulla quale viaggiava la donna, insieme ad altre due persone, è uscita di strada, finendo nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, a Colico, vicino all’Abbazia di Piona. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Gli altri due passeggeri hanno ricevuto i primi soccorsi e sono stati rianimati dai sanitari del 118. Un uomo di 79 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale di Gravedona. Mentre un sessantenne è stato trasferito all’ospedale di circolo di Varese. I due uomini sono gravissimi.

Sul posto, dopo l’incidente, sono arrivati un elisoccorso, diverse ambulanze e anche squadre dei vigili del fuoco di Como, Sondrio e Lecco, insieme a sommozzatori e Carabinieri di Lecco.

La donna di 56 anni, residente nel milanese, non ce l’ha fatta. A bordo con lei c’erano il marito di 60 anni e un parente di 79 anni. Gli inquirenti continuano le indagini per capire cosa sia successo. L’ipotesi più accreditata è quella di una manovra errata.

I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita a Manuela Spargi

L’incidente ha avuto luogo nella strada dove si parcheggia per poter raggiungere l’abbazia di Pione. Chi era alla guida, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo, che è caduto giù da una scarpata, finendo nelle acque del lago.

Un vigile del fuoco, che appartiene al nucleo sommozzatori di Milano e che si trovava lì per caso, si è tuffato subito per aiutare le persone a bordo, salvando la vita ai due uomini. Per la donna, però, non c’è stato niente da fare.