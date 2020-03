Maradona apre le porte della sua dimora a Dubai e lascia tutti senza parole Maradona apre le porte della sua dimora a Dubai e lascia tutti senza parole

Il calciatore argentino Diego Armando Maradona, 57 anni, ha aperto le porte della sua casa a Dubai un paio di volte ai giornalisti per fare un giro completo della sua casa, dove vive con la sua compagna Rocío Oliva, 27 anni. Vivono in un posto tranquillo, praticamente senza vicini, godendo di tutti i comfort.

Sebbene Maradona abbia già un’altra destinazione, che sarà in Bielorussia, gli piace vivere nella dimora piena di ricordi, di personaggi che hanno segnato la sua vita, come Fidel Castro e Hugo Chávez, oltre a innumerevoli fotografie di lui che adornano tutti gli spazi, che sono davvero molti.

Nei lontani Emirati Arabi Uniti, ha il suo rifugio nell’esclusivo quartiere “The Palm”. Lì trascorre la maggior parte della giornata con la sua partner e un piccolo gruppo di collaboratori. Il nuovo presidente della squadra di calcio bielorussa Dynamo Brest ha parlato ai giornalisti della morte dei suoi genitori.

“Mia madre e mio padre mi mancano molto. A volte inizio a parlarle da solo sul balcone e immagino di averla ancora al mio fianco. Questa è la cosa peggiore che mi è successa negli ultimi anni: perdere la mamma. È qualcosa che non mi aspettavo. Ora ho un nuovo nipote, Dieguito. Laggiù Dalma (sua figlia), mette anche il colpo “, ha detto Diego.

Non ha smesso di riferirsi alla sua tossicodipendenza, dicendo che sono passati 14 anni da quando ha smesso completamente, e con esso ha anche lasciato molti amici con cui ha condiviso quella cattiva abitudine. “Quando arrivano le 10, 11 voglio vivere il giorno successivo con molta più forza, più slancio, e le persone accanto a me sono grate di questo”, ha concluso Maradona.

Uno dei giornalisti ha fatto un lungo tour mentre il calciatore non era presente e ha lasciato tutti senza parole con il lusso, il comfort, l’accesso alla loro spiaggia privata, tra i molti altri servizi:

La casa ha una vista mozzafiato sul centro business di Dubai. Inoltre, ha un campo da tennis-calcetto di cui El Diez spesso gode.

L’ex calciatore ha quindi mostrato la sua stanza e l’enorme schermo che ha lì.

Aveva anche alcune parole molto dolci ed emotive per la sua partner:

“Voglio vivere la mia vita il più possibile con Rocío, perché la amo, è un’amica barbara, molto gelosa ma buona.”

Il fascino particolare della dimora Maradona è l’uscita diretta sul mare, con accesso alla sua spiaggia privata, dove gli piace fare passeggiate con la sua compagna sotto il rumore delle onde e cavalcare il suo ATV. L’unica cosa che separa la sua casa dalla spiaggia sono 10 gradini.

Di fronte al campo da calcetto c’è una spettacolare piscina, con acqua fresca continuamente per aiutare a resistere alle alte temperature di Dubai; Anche se questo non è un problema per lui, la casa dispone di aria condizionata in tutte le sue stanze ed è confortevole in ogni angolo.

“In estate non puoi uscire. Sei in piscina o con aria condizionata, l’anno scorso abbiamo avuto temperature superiori a 50 gradi. È impossibile abituarsi ”, afferma Diego. Alla fine, Diego ha mostrato le sue auto di lusso e ha abbagliato tutti, veicoli che molte volte ha dovuto riparare per mancanza di utilizzo.

Ha cinque dipendenti che si occupano della sua casa, originari di Dubai, oltre a un autista che lo porta ovunque, quindi le sue auto sono rigorosamente decorative. Questa è l’intervista completa di Maradona concessa a Marley, un noto produttore e conduttore televisivo argentino, al quale ha mostrato tutta la sua dimora all’interno. Strabiliante!