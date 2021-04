Il mondo dello spettacolo è letteralmente sotto shock. Arrestato Marco Eletti, concorrente de L’Eredità, il trentatreenne potrebbe finire in carcere con l’accuso di omicidio e tentando omicidio: le vittime sarebbero suo padre (per cui non c’è stato nulla da fare) e la mamma gravemente ferita attualmente in coma.

Il fatto è avvento un paio di giorni fa, a dare l’allarme era stato proprio Marco Eletti che vive a Reggio Emilia e lavora in un’azienda di Rubiera. il ragazzo, ha una gran passione per la scrittura, in particolare per i romanzi thriller cosa ancora più inquietante.

Il ragazzo ha chiamato i soccorsi raccontando di aver trovato un principio d’incendio in garage. Sulla scena del crimine sono stati trovati diversi indizi che hanno fatto pensare proprio al ragazzo che ha tentato di depistare le indagini.

Il padre è stato ritrovato nella sua villetta di San Martino in Rio con la testa fracassata a martellate, mentre la madre Sabrina ridetti giaceva incosciente sul divano con in polsi tagliati.

La donna è ora in coma a Reggio Emilia, ma potrebbe essere lei la testimone chiave. La scena poteva far pensare al classico omicidio suicidio, ma andando a fondo sembra che qualcosa non tornasse.

Entrambi sarebbero stati drogati e il ragazzo si sarebbe disfatto dei guanti in latice che ha usato per legare le sue vittime proprio nel rogo acceso in un contenitore del garage.

Il movente sarebbe da ricercare proprio negli spazi di quella villetta, secondo gli inquirenti una parte dell’abitazione era rimasta inabitata dopo la morte della nonna di Marco Eletti e proprio quello sarebbe stato motivo di lite tra i genitori.