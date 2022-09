Marco Finocchiaro era su una barca con i suoi amici, quando per motivi ancora da accertare è caduto in mare: le autorità indagano

Ancora un episodio gravissimo è capitato ad un giovanissimo ragazzo italiano che si trovava all’estero per trascorrere le vacanze estive con gli amici. Nel pomeriggio di domenica scorsa, Marco Finocchiaro, 25enne di Busto Arsizio, ha perso la vita sull’isola di Formentera. Le autorità spagnole stanno indagando per poter fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Un fine stagione estiva molto triste per diversi ragazzi, giovanissimi ed italiani, che hanno purtroppo trovato la loro fine mentre trascorrevano le loro vacanze all’estero.

Lo scorso 2 settembre, Marco Pozzati, un ragazzo di 24 anni di Vigevano, ha perso la vita in un incidente stradale a Nizza. Stava passeggiando con un suo amico sulla famosa Promenade Des Anglais e si erano fermati ad un incrocio per attraversare.

Improvvisamente è transitata una Smart guidata da un 50enne del posto, che non vedendolo lo ha investito a tutta velocità. Immediato l’intervento del suo amico prima e dei medici soccorritori poi.

Pozzati ha cercato di resistere per circa un’ora, ma alla fine si è arreso per le gravi ferite riportate nello schianto.

Si chiamava Marco anche il ragazzo di 25 anni, originario e residente di Busto Arsizio, nel milanese, che nel pomeriggio di domenica scorsa ha trovato la sua fine nelle acque cristalline di Formentera. Si trovava sull’arcipelago spagnolo insieme ai suoi amici per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Marco Finocchiaro è annegato

Stando a quanto riportato dalle autorità locali, Marco Finocchiaro sarebbe finito in acqua e, dopo essere stato raggiunto da un’onda, non è riuscito più a riemergere.

Le stesse autorità ora stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica. Stanno interrogando gli amici che erano con lui in barca e cercheranno di capire se in acqua ci sia caduto e se si sia tuffato di sua spontanea volontà.

La notizia del decesso del 25enne è arrivata in pochissimo tempo in Italia, nella provincia milanese, dove il giovane viveva insieme alla sua famiglia.

Particolarmente colpita da questo lutto la sorella Sonia, che sui suoi canali social ha voluto ricordare il suo fratellino, definendolo “uno spirito libero che credeva sempre nell’amore e nel perdono, ma che andava sempre protetto perché piccolo e fragile“.