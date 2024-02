Lo abbiamo appena visto sul palco dell’Ariston, come co-conduttore di Amadeus per la prima serata del Festival Di Sanremo 2024. Con il suo sorriso smagliante e la sua simpatia, come sempre, Marco Mengoni ha già conquistato il pubblico del teatro e quello a casa. Ma sapevate che l’amatissimo cantante, vincitore dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana, soffre di un disturbo psicologico?

Di cosa soffre Marco Mengoni

Marco Mengoni non ha di certo bisogno di essere presentato. Il celebre cantante italiano, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo (2023), è nato il 25 dicembre a Ronciglione. Si è avvicinato alla musica sin da piccolo e a 14 anni ha scelto di frequentare la scuola di canto.

La carriera di Marco Mengoni è iniziata nel 2009, quando Morgan lo ha scelto come concorrente della terza edizione di X-Factor. Edizione che ha vinto a pieni voti. Nel 2013 ha vinto il Festival Di Sanremo con il bellissimo brano L’Essenziale. Da quel momento, davanti a lui una discesa di fama e ammirazione. Ad oggi è uno dei cantanti italiani più amati e stimanti.

Marco Mengoni non ha mai lasciato che i riflettori entrassero anche nella sua vita privata. Non ci sono mai state notizie su una possibile relazione amorosa. Proprio lui, più volte, durante le interviste, ha sottolineato che:

Ci tengo a proteggere le piante, figuriamoci le persone che mi stanno accanto.

Il cantante soffre di disformismo corporeo, un disturbo psicologico che porta la persona a concentrarsi sui propri difetti fisici, quelli che non esistono e che non sono nemmeno percettibili all’occhio umano.

Proprio lui ha rivelato questo dettaglio della sua vita, confessando di soffrine si da ragazzino. Pesava ben 150 kg, ma grazie alla sua forza di volontà è riuscito a perdere peso e a raggiungere la soddisfazione personale.

Nonostante sia un uomo bellissimo e molto molto apprezzato dai suoi fan, Marco è insicuro e non si è vergognato di ammettere che si fa aiutare da una terapeuta. Grazie alla professionista, riesce a gestire le sue paure e le sue insicurezze e a conoscersi meglio.