Marco Vannini: ‘La vita in diretta’ rivela dove vivono i Ciontoli Durante la puntata di lunedì 10 febbraio de La Vita in diretta, è stato rivelato dove vive la famiglia Ciontoli coinvolta nella morte di Marco Vannini.

Durante la puntata di lunedì 10 febbraio de La Vita in diretta, è stato rivelato dove vive la famiglia Ciontoli coinvolta nella morte di Marco Vannini.

La Corte di Cassazione venerdì scorso ha accolto il ricorso della Procura Generale e delle parti civili contestando a tutti gli imputati l’omicidio volontario con dolo eventuale e non colposo come è avvenuto nel processo di secondo grado. La famiglia Ciontoli andrà di nuovo a processo.

Durante la puntata di lunedì 10 febbraio su Raiuno si è dato ampio spazio nel programma de La Vita in Diretta sulla drammatica vicenda giudiziaria che ha visto vittima un ragazzo di soli 20 anni.

Ricordiamo che Marco è stato colpito da un proiettile esploso a bruciapelo mentre si trovava nella casa della sua fidanzata Martina Ciontoli. Il ragazzo è morto per essere stato soccorso 110 minuti dopo lo sparo.

Marco Vannini è morto dopo ore di dolore e sofferenze perché Antonio Ciontoli e la sua famiglia nelle prime ore dopo lo sparo, hanno cercato di camuffare le prove anzichè prestare soccorso al ragazzo e quando avevano chiamato il 118, avevano riferito ai sanitari che Marco si fosse fatto un buchino con un pettine appuntito.

Debora Ergas che era in collegamento in diretta da Ladispoli davanti alla casa dei Ciontoli dove avvenne l’omicidio di Marco Vannini la sera del 17 maggio del 2015, ha fatto delle rivelazioni inedite su dove sta vivendo attualmente la famiglia che ora si nasconde per sfuggire alle minacce di morte e alle intimidazioni.

Tutta la famiglia Ciontoli è stata costretta ad allontanarsi dalla propria casa di Ladispoli in seguito ai feroci attacchi subiti sui social e non solo dopo la morte di Marco.

L’inviata del programma di Raiuno ha rivelato che Antonio Ciontoli e sua moglie Maria Pezzillo starebbero vivendo in una città del sud Italia di cui sono originari. Martina invece si sarebbe trasferita a Roma insieme al suo nuovo fidanzato. L’altro figlio Federico insieme alla sua fidanzata Viola Giorgini che è stata inizialmente accusata di omissione di soccorso e poi assolta con formula piena, vivrebbero insieme ma non è chiaro dove.

Apprese queste rivelazioni fatte in diretta TV, gli avvocati della famiglia Ciontoli, Andrea Miroli e Pietro Messina, hanno diffidato il programma La vita in Diretta: “Vi diffidiamo dal diffondere dati riservati dei signori Ciontoli (luoghi in cui vivrebbero), atteso che, anche a seguito dell’improvvido comportamento dei media, sono soggetti a continue e reiterate minacce che turbano ingiustamente e illegittimamente la loro privacy“.