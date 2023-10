Stava disputando una gara a cavallo in Sardegna, quando è improvvisamente caduta. Margherita Mayer ha perso così la vita, per le gravi ferite riportate

Non ce l’ha fatta Margherita Mayer. La donna cade da cavallo durante una gara di equitazione in Sardegna, la Sardegna Jumping Tour 2023 a Tanca Regia, e perde la vita a causa delle lesioni riportate durante la caduta. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita. Tutto il mondo dell’equitazione e gli organizzatori dell’evento si stringono alla famiglia in lutto.

Si stava svolgendo il concorso di equitazione Sardegna Jumping Tour 2023, nella città di Tanca Regia, in provincia di Sassari. Evento che è stato interrotto a causa del decesso di una concorrente, coinvolta in un terribile incidente che non le ha dato stanco.

Secondo quanto ricostruito, anche grazie ai video acquisiti e alle testimonianze dei presenti, tutto sarebbe accaduto durante il warm up. La donna di 60 anni si stava allenando per la gara. Improvvisamente il cavallo si è impennato e l’atleta esperta ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra.

L’incidente ha avuto luogo davanti al pubblico già presente in loco. C’erano anche alcuni famigliari della donna che erano giunti per supportarla nella gara. Non appena l’amazzone è caduta da cavallo, i soccorritori sono corsi da lei. Purtroppo, però, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

Quando il cavallo si è imbizzarrito, la donna ha provato a gestirlo, ma alla fine è caduta a terra, in modo violento. Il suo corpo ha fatto un movimento innaturale. Pare si sia rotta la colonna vertebrale all’altezza del collo, come riportato dai media locali.

I medici arrivati con ambulanze di servizio e anche con un elicottero dell’elisoccorso hanno tentato di tutto. La donna, però, non ha mai ripreso conoscenza. Avrebbe perso la vita praticamente sul colpo.

Il Comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023 Agris, Fise e il presidente di giuria, ne hanno dato comunicazione ufficiale: