Dopo l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, sul web si è accesa una vera e propria polemica. In collegamento, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ospitato l’ex pm Maria Angioni, colei che ha permesso la riapertura delle indagini sul caso della piccola Denise Pipitone.

Credit: Quarto Grado

Ciò che però è accaduto in studio, è stato del tutto inaspettato. Il giornalista e tutti i suoi ospiti hanno mostrato, secondo la maggior parte, un tono accusatorio nei confronti dell’ex pm. In molti l’hanno definito un vero e proprio accanimento. La stessa Maria Angioni, ad un certo punto, ha domandato se stessero facendo il processo a lei.

Credit: Quarto Grado

Come ha spiegato durante la diretta, non le è stato condiviso il video, quindi sentiva soltanto le voci e non sempre riusciva a capire chi parlava. Le sue risposte alle domande riguardo le indagini, per molti, sono state però confuse e sembrava quasi non voler parlare. Anche il suo ridacchiare ha fatto arrabbiare moltissimi utenti.

In molti credono che il comportamento di Maria Angioni si stato dovuto proprio al tono con cui le venivano rivolte le domande. Il conduttore le ha perfino chiesto che lavoro faccia adesso, una domanda fatta in diretta tv alla quale la pm non ha voluto rispondere. O meglio, ha preferito fare una battuta che per molti è stata di poco gusto: “Vuoi mandarmi una bomba?”.

Accesa discussione tra il conduttore e Maria Angioni

Verso la fine del collegamento, Gianluigi Nuzzi non riesce a trattenere la rabbia e si accanisce contro Maria Angioni, dicendole addirittura che se non fa più quel lavoro dovrebbe farsi un esame di coscienza e non permettendole di replicare e dire la sua.

Credit: Quarto Grado

Una scena davvero sconcertante, che ha lasciato i telespettatori senza parole. La maggior parte nei commenti ha giudicato l’arroganza del conduttore e dichiarato di aver cambiato canale. Altri, invece, sono dalla parte della trasmissione e criticano il lavoro fatto da Maria Angioni durante le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone.