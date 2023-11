Aveva solo 6 anni quando ha assistito all’omicidio della madre da parte del padre. Dopo un percorso di studi universitari, Maria Elisabeth Rosanò nella tesi in sociologia ha deciso di raccontare di come il padre le ha portato via la madre. L’uomo è stato condannato per quel gesto, ma ha scontato solamente due anni in cella. Troppo poco per quello che ha fatto alla donna e a sua figlia.

Maria Elisabeth Rosanò aveva solo 6 anni quando il padre uccise la madre davanti ai suoi occhi. Oggi la ragazza di 25 anni ha voluto raccontare nella sua tesi in sociologia, sulla violenza di genere, come l’uomo quasi 20 anni fa ha ucciso la madre di origini tedesche.

Lui aveva avuto tre figli da quella donna. Quel giorno decise di portare via la madre all’affetto dei suoi bambini sparandole con un fucile da caccia nella loro casa di Campana, che si trova nella Presila cosentina.

“Violenza di genere nel contesto domestico calabrese“, questo il titolo della tesi di laurea in sociologia della figlia di 25 anni della coppia, che si è appena laureata presso l’Università di Catanzaro. Una tesi che la giovane ha voluto dedicare a mamma Anja.

Sono sempre stata al tuo fianco per difenderti, per sostenerti. Tu non hai potuto farlo, ma tua figlia è sempre qui.

Queste le parole di ringraziamento che si possono leggere nella tesi della giovane donna.

Maria Elisabeth Rosanò e la tesi sulla violenza di genere dedicata alla mamma e ai bambini che assistono a tali brutalità

Nella tesi si parla non solo della violenza di genere nella sua regione. Ma anche di tutte le vittime collaterali dei femminicidi, quei bambini rimasti orfani della madre e che, magari, come lei, hanno assistito al momento in cui sono morte.