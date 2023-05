Addio a Maria Giovanna Maglie. La giornalista e opinionista televisiva si è spenta. Aveva 70 anni, ma da tempo era malata. A darne l’annuncio è stata l’amica 37enne Francesca Chaouqui, che era accanto a lei fino all’ultimo respiro. Adesso in pace, queste le sue ultime parole nel post su Twitter, poi ripreso dalla stampa italiana.

Maria Giovanna Maglie si è spenta all’età di 70 anni. Su Twitter, la sua amica Francesca Chaouqui ne ha dato così il triste annuncio:

Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace.

La giornalista, saggista e opinionista da tempo stava male. A dicembre 2022 lei stessa aveva detto che avrebbe dovuto subire un ricovero, che alla fine è durato un paio di mesi. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, fino all’annuncio della sua scomparsa. Così raccontava le sue condizioni di salute:

Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima.

Il mondo del giornalismo, della tv e dell’editoria dà l’addio a Maria Giovanna Maglie

La giornalista a fine 2022 aveva avuto un malore durante la maratona elettorale del programma Quarta Repubblica di Nicola Porro. Nessuno si era accorto di niente, ma aveva dovuto subire anche all’epoca un ricovero.

Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori.

La giornalista veneziana aveva esordito a L’Unità e nel 1989 era arrivata in Rai. Lei è stata inviata in Medio Oriente nella prima guerra del Golfo e poi corrispondente da New York. In t la ricordiamo come opinionista in molti programmi.