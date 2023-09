Maria Grazia Fiore è stata ricoverata per un banale intervento, ma è deceduta per uno shock anafilattico causato dalla anestesia

Maria Grazia Fiore ha perso la vita a 57 anni durante un ricovero all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, per un intervento di routine. La donna è andata in shock anafilattico, causato dalla anestesia.

I fatti sono accaduti lo scorso 26 settembre. Maria Grazia Fiore si è recata alla struttura ospedaliera per sottoporsi ad un’operazione alla tiroide. Purtroppo, dopo la somministrazione della anestesia, è accaduto l’imprevedibile. La 57enne è deceduta a seguito di uno shock anafilattico.

Sulla vicenda, dopo la denuncia, è intervenuta la Procura di Catania che ha disposto il sequestro della salma. È stato uno dei figli a sporgere una denuncia contro l’ospedale Garibaldi Nesima, per far sì che venga fatta luce sulla verità.

Le indagini per il decesso di Maria Grazia Fiore

Gli inquirenti hanno già sequestrato tutte le cartelle cliniche e hanno aperto un fascicolo d’indagine. Non era la prima volta che le veniva somministrata l’anestesia, anche in passato si era sottoposta ad altri interventi.

La Procura dovrà ora nominare un medico legale, che si occuperà di procedere con l’esame autoptico. I risultati saranno fondamentali per far luce sull’esatta causa del decesso. Maria Grazia Fiore era madre di due figli, lascia nel dolore anche il marito.

In queste ore, sono numerosi i messaggi pubblicati sui social, da tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene e che, ancora increduli, hanno scelto di salutarla per l’ultima volta con parole strazianti.

Amici che non riescono a capacitarsi di come una persona possa entrare in ospedale per un banale intervento e non uscirne mai più.