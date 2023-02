L’influencer è disperata, per una diagnosi che l’ha lasciata senza parole e nel timore che non possa veder crescere il figlio che porta in grembo. Mariagrazia Imperatrice incinta ha una malattia rara, che ha scoperto solamente ora. Teme davvero molto per la sua vita e per quella che porta nel suo pancione, che potrebbe crescere senza la mamma accanto.

L’influencer con una diretta social ha raccontato ai suoi follower di aver scoperto di avere una patologia rara autoimmune. Si tratta della colangite biliare primitiva, con un’aspettativa di vita decisamente bassa ai pazienti ai quali viene diagnosticata.

La patologia rara viene diagnosticata solitamente alla comparsa dei primi sintomi. L’aspettativa di vita da questo momento, in cui la sintomatologia diventa evidente, può essere anche di soli 10 anni. Davvero pochissimi.

La notizia ha distrutto Mariagrazia Imperatrice, l’influencer originaria di Napoli che vive a Londra e che da poco ha dovuto affrontare un lutto davvero pesante nella sua vita. Al momento la donna è in dolce attesa, al settimo mese di gravidanza.

Rischio di non veder crescere mio figlio. Non mi sarei mai aspettata tanti brutti eventi ravvicinati. Vorrei vivere e avere forza, ma sono anche consapevole di quello che sta succedendo. Il sogno più grande della mia vita è sempre stato di avere una famiglia vera. E ora che tutto stava prendendo forma e il mio bambino mi stava portando le prime gioie, vedere tutto svanire così è difficile.

Mariagrazia Imperatrice incinta con una malattia rara dall’aspettativa di vita molto breve

La colangite biliare primitiva è una patologia autoimmune che colpisce il fegato. Più frequente tra le donne, è un disturbo cronico dei dotti biliari: il sistema immunitario, per sbaglio, attacca le cellule e le distrugge.

La patologia al momento non ha alcuna cura. L’influencer si trova ora ricoverata al St Thomas Hospital. I medici potrebbero decidere di far nascere prima il bambino, così da iniziare le cure.