A causa di un grave incidente stradale che si è verificato a Ferentino, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio, una ragazza di soli 26 anni ha perso la vita. Marika Donnarumma viveva a Ceccano: a San Valentino è morta a causa di uno scontro, avvenuto poco dopo le ore 20, in via Casalina, all’altezza della Curva della Casa Stregata.

Fonte Pixabay

Marika Donnarumma è morta in un incidente stradale in una strada a nord della Ciociaria.

Si trovava al km 68 della via Casalina, in territorio di Ferentino, all’altezza della località Curva della Casa Stregata. Purtroppo lo schianto è stato per lei fatale.

Proprio in prossimità della curva, la 26enne di Ceccano, che viaggiava da sola a bordo della sua Hunday, è finita fuori strada. L’auto, il modello Hunday I10 di colore bianco, è uscito di strada terminando la sua corsa in una cunetta laterale, che ha causato il ribaltamento del mezzo.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi, allertati da numerosi passanti che si trovavano a passare da quella zona in quel momento.

I soccorritori però non hanno potuto far altro che stabilire il decesso della giovane ragazza di soli 26 anni. Insieme a loro anche i Vigili del Fuoco di Frosinone e diverse pattuglie dei Carabinieri.

Il suo corpo è stato trovato intrappolato tra le lamiere della sua automobile. E purtroppo per lei non c’era più niente da fare. I medici del 118 hanno tentato di tutto per rianimarla, ma purtroppo non hanno potuto far più niente per salvarla: la 26enne, a causa delle ferite riportate, è praticamente morta sul colpo.

Fonte Pixabay

Cause dell’incidente mortale che ha portato alla morte Marika Donnarumma

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare.

Fonte Pixabay

I Carabinieri della stazione di Ferentino e dei colleghi della Compagnia di Anagni dovranno ricostruire le dinamiche dell’incidente che ha causato la morte della povera ragazza.