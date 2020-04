Marilù Rascunà si è spenta per sempre Giovane mamma si è spenta per sempre. Non è potuta andare all'ospedale di Bergamo per fare le terapie. Ecco cosa è accaduto.

Dopo tre lunghi anni di malattia, Marilù Rascunà una giovane mamma di quaranta tre anni, di Catania, si è spenta per sempre. Dopo aver lottato a lungo con la sua malattia, vista l’emergenza che sta vivendo l’Italia, non è potuta salire a Bergamo per iniziare una cura sperimentale e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la comunità ma soprattutto i suoi familiari, che speravano in una sua guarigione e che riuscisse a superare la malattia.

In base alle informazioni che sono emerse, Marilù Rascunà, giovane mamma di tre figli, si è spenta per sempre, lo scorso trenta marzo.

Era affetta da una rara forma di leucemia, per la precisione una leucemia linfoblastica acuta del tipo Philadelphia positiva. Lo aveva scoperto nel 2017, poiché aveva dei dolori alle ossa e si sentiva sempre stanca.

La sorella, ha raccontato: “All’inizio di dicembre Marilù ha cominciato a peggiorare, sapevamo che di lì a poco la malattia avrebbe raggiunto il 5%, ovvero il livello previsto dal protocollo per dare inizio alla terapia, ma quando abbiamo chiamato l’ospedale di Bergamo ci hanno rifiutato.

Non so come sarebbe andata se ci avessero lasciato salire al Nord per ricoverare Marilù, so solo che è morta tra sofferenze atroci per un’ascite.

La malattia aveva colpito il fegato e lei si è spenta con livelli di biluribina altissima e la pelle completamente gialla. Nonostante tutto voglio ringraziare del cuore quelli che hanno partecipato alla raccolta fondi e ci hanno aiutato: grazie. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo!”

I famigliari di Marilù volevano provare a fare il possibile per riuscire a salvarla, ma vista l’emergenza che sta vivendo ora l’Italia e soprattutto Bergamo, questo non è stato possibile. Ha lasciato il marito ed i suoi tre figli.

