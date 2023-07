Marina Luzi ha perso la vita a soli 40 anni per mano del fratello del compagno, Andrea Marchionni. Era mamma di una bimba di soli 2 anni.

La vicenda è accaduta a Fossombrone, un comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Non è ancora chiaro quale sia il movente dietro il delitto, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e stanno ascoltando tutti i testimoni. L’uomo ha messo fine alla vita della cognata nella giornata di ieri, 25 luglio 2023.

Andrea Marchionni è sceso al piano inferiore della sua abitazione, dove viveva la compagna del fratello. Ha puntato un’arma da fuoco verso Marina Luzi e le ha sparato alla testa. Subito dopo il delitto, con la pistola ancora in mano, si è presentato davanti ai Carabinieri e ha confessato le sue azioni.

Il Pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, l’esame sarà fondamentale per stabilire l’esatta causa del decesso. Le autorità stanno cercando di capire quale sia il movente dietro il gesto del cognato. Stanno interrogando tutti i familiari per cercare di chiarire quale fosse il rapporto tra i due. Sembrerebbe, dalle prime informazioni emerse, che la scorsa settimana abbiano avuto una lite accesa per motivi di convivenza.

Marina Luzi lascia il compagno e la figlia di soli 2 anni

Marina lascia nel dolore il compagno Enrico e una figlia di soli 2 anni. La famiglia è molto conosciuta nel comune, per via del lavoro come pizzaiolo del papà. Anche il Primo Cittadino è sconvolto e ha voluto pubblicare un lungo post sulla pagina del comune di Fossombrone, per stringersi alla sofferenza della famiglia a nome dell’intera comunità.