Un’altra donna vittima di femminicidio che parlava proprio di parità di genere e di violenza sulle donne sui suoi social. Marisa Leo aveva paura, non si sentiva tutelata, come ha raccontato una sua collega. E, purtroppo, la sua storia è finita in modo davvero tragico. Nel 2021 scriveva: “Alle donne coraggiose, fonte di ispirazione. Alle donne che lottano“.

“‘Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà’. È vero. La parità non esiste ancora, il nemico più grande rimane il pregiudizio inconsapevole di tanti uomini, il pericolo maggiore è la mancanza di consapevolezza di molte donne. Ma non sarà così per sempre, una rivoluzione culturale è in atto”.

Questo uno dei post che Marisa negli anni ha scritto sui social, per parlare di parità di genere, di empowerment femminile, di violenza sulle donne. Anche in occasione dell’8 marzo di qualche anno fa.

Lei si rivolgeva alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me. Donne che non hanno scelto la via più facile e che si impegnano con tenacia ogni giorno per raggiungere obiettivi, che lottano senza perdere mai il rispetto del proprio essere donna”.

E poi aggiungeva:

”Sono quel tipo di donne che affrontano le sfide a testa alta, che non ti raccontano lamenti e fatica, che nonostante tutto indossano ogni giorno il loro sorriso più bello e riescono a godere con gratitudine della gioia dei momenti. Loro arricchiscono questo mondo con la bellezza dei loro esempi di vita”.

Marisa Leo ha perso la vita per mano del suo ex compagno nel 2016 nel trapanese

Marisa Leo ha perso la vita per mano dell’ex compagno, in Contrada Inchiapparo, in provincia di Trapani. Sui social poco tempo prima aveva scritto un post dedicato agli uomini che rispettano le donne.

“Quelli che non ti chiedono ‘dove vai?’, ma vogliono sapere ‘dove sei?’. Quelli che mantengono ciò che promettono e promettono solo ciò che possono mantenere. Quelli che non si vergognano a dire ‘mi manchi’. Quelli che hanno la capacità di mettersi in gioco e cambiare, ogni giorno, rimanendo in qualche modo fedeli a se stessi. Dio benedica gli uomini che scelgono le donne. Quelle vere, che sanno ancora arrossire”.