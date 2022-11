La famiglia Zanger di Chicago, Illinois, Stati Uniti d’America, è famosa perché ha raggiunto dimensioni davvero impressionanti. Mentre nel resto dei nuclei famigliari la natalità è ai minimi storici, marito e moglie sposati da 59 anni danno il benvenuto al loro centesimo nipote. Una famiglia davvero numerosa quella dei Zanger.

Leo e Ruth Zanger sono dei nonni orgogliosi di ben 100 nipoti. Proprio recentemente la coppia ha festeggiato la nascita di Jaxton Leo, il loro 46esimo pronipote e il 100esimo nipote in totale, grazie al nipote Austin e alla moglie Ashleigh che li hanno resi ancora una volta nonni.

Quando sono uniti sono davvero in tanti gli Zanger: la maggior parte di loro vive nella stessa zona di Quincy, nell’Illinois. Organizzano spesso delle rimpatriate, delle cene, degli incontri, per eventi speciali durante tutto l’anno e non solo per le feste comandate.

Ogni volta che tutti si riuniscono, è un grande evento. La chiesa locale affitta loro la sala e per il Giorno del Ringraziamento devono sempre ordinare decine di tacchini e una cinquantina di chili di prosciutto al forno per essere sicuri che nessuno torni a casa con la fame.

Nelle riunioni di famiglia ognuno sa sempre cosa deve fare, per fornire il cibo, per pulire e per fare in modo che tutto proceda bene. Quando Ruth e Leo hanno pronunciato le promesse nuziali mai si sarebbero immaginati di poter accogliere così tanti bambini nella loro famiglia.

La coppia sta insieme da quasi 60 anni e ha avuto 12 figli negli anni dal 1956 al 1984. La loro figlia maggiore Linda ora ha 58 anni, mentre il loro figlio più piccolo Joe ora ha 31 anni. Quando Joe è nato nel 1984, aveva già 10 nipoti più grandi di lui!

La nipote maggiore Jeannine è nata dalla sorella maggiore Linda e da suo marito Kenny Hardin nel 1975. Successivamente, la famiglia ha accolto 9 nuovi nipoti, tutti un po’ più grandi di Joe. Tutti vanno d’amore e d’accordo.