Mark Bryan è etero, sposato e ha dei figli e lavora come ingegnere robotico ma ama indossare gonne a tubino e tacchi alti: le foto

Mark Bryan è un ingegnere robotico di origine americane che vive in Germania. 61 anni è, inoltre, un buon marito e un padre. All’apparenza un profilo del tutto normale, se non per la sua particolare passione. Infatti l’uomo è diventato molto conosciuto soprattutto sui social per la sua dedizione ad indossare gonne a tubino e tacco 12.

Ed è proprio questa particolarità che gli ha permesso di spopolare sui social. Possiamo infatti notare nella sua pagina Instagram le foto con cui normalmente l’uomo si reca a lavoro. Un aspetto molto particolare, dal momento che nei suoi outfit sono inclusi gonne a tubino e tacchi a spillo.

Annotando però Mark come un uomo che cambia orientamento sessuale dopo aver messo su famiglia è del tutto sbagliato. Infatti l’uomo, in un’intervista, ha cercato di spiegare questa sua passione che lo ha reso popolare soprattutto sui social. Ecco le sue parole:

Mi vesto così perché posso. Solo per essere diverso. Ho sempre ammirato le donne che indossavano gonne strette e tacchi. Non sessualmente, ma il potere che hanno mostrato di avere. Non mi vesto per essere attraente, ma per vestirmi come farebbe qualsiasi donna professionista. Per me i vestiti non hanno genere.

E ancora:

Preferisco le gonne ai vestiti. I vestiti non mi permettono di mescolare i sessi. Preferisco un look “maschile” sopra la vita e uno non di genere sotto la vita. Si tratta di vestiti che non hanno sesso.

Quindi, nei suoi outfit lavorativi, i tipici completi che sono soliti indossare gli uomini in ufficio lasciano posto a gonne e tacco 12. Ovviamente il tutto avviene sotto approvazione della moglie. Come lo stesso Mark dichiara, infatti, la donna lo aiuta nella scelta dei vari outfit. Sicuramente una dura prova per molte persone, quella messa in atto da Mark. In questo modo, infatti, l’uomo porta avanti la sua battaglia contro gli stereotipi di genere. Come la prenderanno i vari utenti social?