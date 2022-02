Come il piccolo Alfredino e il piccolo Julen, la storia di Ryan arriva dal Marocco. Il bimbo di 5 anni è caduto in un pozzo da oltre 40 ore

Una terribile storia che arriva dal Marocco. Ryan, un bambino di soli 5 anni è caduto in un pozzo profondo 60 metri, come il piccolo Alfredino e il piccolo Julen.

La notizia ha presto fatto il giro del mondo attraverso i social network e sta già tenendo in apprensione tantissime persone. Tutta la notte, i soccorritori hanno lavorato per riuscire a raggiungere il piccolo. Sono oltre 40 ore che si trova nel pozzo e purtroppo è giunta notizia che con l’impatto ha riportato una ferita alla testa.

Tutto il Marocco sta pregando e trattenendo il respiro, con la speranza ora dopo ora di leggere buone e nuove notizie riguardo il salvataggio del bimbo di 5 anni.

Diversi mezzi della Protezione Civile hanno scavato a qualche metro di distanza dal pozzo, un tunnel parallelo, proprio come è stato fatto per Afredino e per Julen. Lo scopo è quello di raggiungere il bambino da una strada alternativa, cercando di creare un passaggio trasversale.

Il terreno non è facile da perforare essendo roccioso, ma i soccorritori ce la stanno mettendo tutta. I social network sono colmi di foto e meme cartonizzati, che raffigurano un bimbo accovacciato in fondo ad un pozzo.

La caduta è avvenuta martedì sera e secondo le ultime notizie riportate da HBN, Hassi Berkan News, il giornale di Tamrut, il piccolo Ryan è ancora vivo.

Finora ogni tentativo di salvarlo e riportarlo in superficie è fallito, ma i soccorritori non si danno per vinti. Sono riusciti a fargli arrivare l’ossigeno e il cibo e l’acqua. Stanno cercando di rassicurarlo e parlargli costantemente, così da tenerlo attivo e sveglio.

Purtroppo dopo 30 metri di profondità, il pozzo si restringe e nessuno riesce a raggiungere Ryan.

Grazie al supporto di una videocamera, sono riusciti a vedere che il bambino di 5 anni si è accovacciato, seduto, sul fondo del pozzo.

La mamma e il papà del minore sotto attualmente sotto shock e stanno ricevendo vicinanza e supporto dal mondo intero.

Notizia in aggiornamento.