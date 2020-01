Marree Man, chi è l’uomo alto 4 km apparso su un altopiano in Australia Conoscete Marree Man? Tutti si chiedono chi è l'uomo alto 4 km apparso su un altopiano in Australia

Marree Man, chi è costui? Su un altipiano in Australia è apparso una gigantesca incisione che rappresenterebbe un uomo alto 4 chilometri. Chi è l’uomo di Marree o Gigante di Stuart, che sorge vicino alla città di Marree, nel nord dell’Australia? Scoperto nel 1998, ancora oggi tutti si chiedono chi lo ha fatto e perché.

La Nasa ha recentemente scattato una nuova foto dell’uomo di Marree, un geoglifo gigantesco che è stato scoperto nel 1998 dal pilota di un aereo. Era impossibile non notarlo, dal momento che aveva una lunghezza di 4 chilometri e un perimetro con misure tra i 15 e i 28 km. Un’opera misteriosa, di cui non si sa assolutamente nulla.

Marree Man è la rappresentazione di un indigeno a caccia mentre tiene in mano quello che sembra essere un boomerang o un bastone. Dell’opera non si sa nient’altro. Non si sa quando sia stata fatta, chi sia l’autore o perché sia stata fatta una rappresentazione di un uomo intento a cacciare proprio in quella zona del paese australiano.

Si sa solo che, a causa di fattori del tutto naturali, l’uomo di Marree si stava lentamente dissolvendo, per questo di tanto in tanto la Nasa scatta delle fotografie aeree per capirne il grado di deterioramento. Secondo quanto riportato dall’agenzia, lo stato di conservazione sarebbe ancora buono, anche grazie all’intervento di restauro avviato nel 2016.

Nel 2013, infatti, le fotografie scattate mostravano che, a causa del passare del tempo e dell’intervento degli agenti atmosferici, le linee di Marree Man stavano lentamente scomparendo, così si è deciso di intervenire per conservarlo e farlo ritornare com’era un tempo.

I restauratori hanno creato delle scanalature, hanno arato il suolo per trattenere l’acqua e far attecchire la vegetazione, così magari da farlo diventare verde in futuro. C’è però chi sostiene che tali interventi abbiano cancellato delle tracce importanti che indicavano chi potesse esserne l’autore.