Lutto per la famiglia di Marta Bassino, la cognata di soli 30 anni è stata trovata priva di vita. Una scomparsa improvvisa che ha spinto la giovane sciatrice italiana, attualmente impegnata nelle gare valide per la Coppa del mondo, a lasciare la competizione e correre a sostenere il fratello, Matteo Bassino, rimasto vedovo. La donna si chiamava Sara Fina.

Marta Bassino ha annunciato che non parteciperà alle gare di Coppa del mondo di sci che erano già in programma nel weekend a Kvitfjell, in Norvegia. La sciatrice italiana, oro in Super G agli ultimi mondiali, ha fatto ritorno in Italia per un grave lutto che ha colpito la sua famiglia.

Nella mattinata di giovedì 2 marzo 2023, infatti, è venuta a mancare Sara Fina, la cognata dell’azzurra, che aveva festeggiato il suo compleanno proprio il giorno prima. Moglie di Matteo Bassino, fratello della campionessa italiana, lascia due bambini di 7 e 2 anni.

Sara Fina viveva con la sua famiglia a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Matteo Bassino giovedì mattina era rientrato a casa, dopo una notte trascorsa a liberare le strade dalla neve. Erano le 7 del mattino quando ha trovato la moglie esanime nel letto.

Subito l’uomo ha chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarle la vita. Con tutta probabilità ha avuto un infarto mentre dormiva, che non le ha dato purtroppo scampo.

Lutto per Marta Bassino, la cognata non c’è più: il cordoglio della Federazione

Il Presidente del Comitato Alpi Occidentali e del Comitato provinciale cuneese della FISI, sono vicini alla sciatrice azzurra e alla sua famiglia.