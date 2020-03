Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi Dopo la rottura con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi ha una nuova fidanzata. Si chiama Marta Fascina ed ha 30 anni.

Silvio Berlusconi ha una nuova fidanzata si chiama Marta Fascina.

Dopo il comunicato che ufficializzava la rottura tra l’ex Presidente del Consiglio e Francesca Pascale, su Diva e Donna sono state pubblicate delle foto che lo mostrano in compagnia di Marta Fascina, una deputata di Forza Italia di 30 anni con un passato nell’ufficio stampa del Milan.

Lo scoop di Diva e Donna ha confermato la frequentazione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Le foto hanno costretto lo staff di Berlusconi a diffondere un comunicato che ufficializzava la rottura con la Pascale.

Chi è Marta Fascina?

Il nome completo della 30enne è Marta Antonia Fascina. È nata il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli.

Nel 2018 è stata eletta alle elezioni politiche alla Camera dei Deputati con proporzionale nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1 ed è segretaria della Quarta Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del gruppo Forza Italia.

La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché quando si è candidata non si sapeva nulla di lei tant’è che l’hanno definita “candidata fantasma“.

Poi nel tempo sono trapelati ulteriori dettagli. Si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Sapienza di Roma, è un addetto alle pubbliche relazioni ed ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan e poi nella fondazione del Milan.

Secondo qualche indiscrezione, è stato Andriano Galliani a farla entrare nel “mondo” di Berlusconi. Da quel momento ha scritto diversi articoli per Il Giornale in sostegno del suo partito.

Non è molto attiva sui social soprattutto su Instagram in cui pubblica pochissime foto sue e molti post che parlano di Berlusconi e di politica.

Da mesi Marta Fascina trascorre molto tempo nella villa di Berlusconi ad Arcore ed è già da tempo si era diffusa la notizia di un presunto flirt tanto che l’ex compagna Francesca Pascale, aveva commentato la cosa su Novella 2000:

“Inusuale? Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa. Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani. Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”.

Tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è finita definitivamente. L’ex Presidente del Consiglio è stato immortalato in compagnia di Marta Fascina in Svizzera durante un viaggio di relax al Grand Resort di Bad Ragaz nel Canton San Gallo.