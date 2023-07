Marta Fascina sfrattata da Arcore? Non proprio così. L'annuncio della famiglia. Ma la realtà sarebbe un'altra.

Ad un mese dalla morte di Silvio Berlusconi è stato reso pubblico il suo testamento da dove si evince la sua volontà di lasciare alla sua ultima compagna di vita Marta Fascina, 100 milioni di euro più la disponibilità della casa di Arcore.

Dal momento dei funerali Marta Fascina si è rinchiusa in silenzio non apparendo mai in pubblico né tantomeno sui social. Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare alcune voci che volevano la compagna del cavaliere sfrattata da Villa San Martino entro tre mesi.

Fonte: web

A lanciare l’indiscrezione La Repubblica che ha parlato scritto: “È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E nel partito Marta non si deve meravigliare, se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”.

In realtà invece le cose non starebbero proprio così. Secondo fonti vicine alla famiglia e riprese poi dall’Ansa, i rapporti tra i figli di Berlusconi e Marta Fascina sono ottimi, lei è stata accolta nel migliore dei modi in famiglia e le voci di un suo sfratto da Villa San Martino sono prive di fondamento.

Insomma nessuno sfratto dalla villa di Arcore dove ha vissuto negli ultimi tempi insieme a Silvio Berlusconi. Una parte dell’enorme villa dovrebbe diventare una sorta di museo del ricordo con diversi cimeli del cavaliere ma l’altra parte dovrebbe restare nelle disponibilità della Fascina.

Poi c’è la situazione politica. Marta proverà la scalata in Forza Italia dopo l’esperienza da parlamentare o subirà la pressione dei vertici del partito e verrà messa alla porta? Su questo aspetto bisognerà attendere almeno settembre per capire le prossime mosse politiche. Il prossimo anno si vota per le europee e non c’è tempo da perdere.