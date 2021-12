Addio a Martha De Laurentiis: è morta la moglie di Dino De Laurentiis e zia di Dino De Laurentiis, attuale presidente della squadra di calcio del Napoli. La produttrice cinematografica si è spenta all’età di 66 anni: nel mondo del cinema e nella città partenopea era molto famosa per il suo impegno. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia per la scomparsa della donna.

Martha De Laurentiis era la moglie di Dino De Laurentiis, che due anni fa è stato ricordato nel centenario della sua nascita. Nata Schumacer a Lancaster, città della Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America, aveva conosciuto il marito a New York, durante le riprese del film Ragtime di Milos Forman.

Considerata la portatrice di napoletanità nel mondo, nel 2020 l’ex sindaco Luigi De Magistris le aveva conferito la cittadinanza onoraria della città di Napoli, alla quale era molto legata. Così come la città era molto legata a lei e a tutta la sua famiglia.

Chi era Martha De Laurentiis, morta a 66 anni

Martha De Laurentiis è nata Martha Schumacher il 10 luglio del 1954 nella città di Lancaster. E si è spenta il 5 dicembre 2021 nella sua amata Napoli. Produttrice cinematografica, si è laureata presso la Ball State University vicino a Indianapolis.

La sua carriera è iniziata nel 1976 a New York. Nel 1980 l’incontro con Dino De Laurentiis con cui tre anni dopo ha fondato la Dino de Laurentiis Company (DDLC), che costruì anche tre studi di produzione a Wilmington (Carolina del Nord) nel 1984, in Australia nel 1986, e in Marocco nel 2003.

Martha in seguito è diventata presidente della società fondata insieme all’uomo che ha poi sposato nel 1990. La coppia è rimasta sempre insieme, fino alla morte di Dino De Laurentiis avvenuta nel 2010. Dalla loro unione sono nate anche due figlie: Carolyna e Dina De Laurentiis.

Nel corso della sua carriera ha prodotto una ventina di film, come Codice Magnum, King Kong 2, Hannibal, Hannibal Lecter – Le origini del male e anche la serie tv Hannibal.