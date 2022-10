Paura per la giovanissima Martina Nasoni ricoverata in ospedale in seguito a problemi di cuore riscontrati da analisi mediche. Il volto di Canale 5 ha raccontato ai suoi fan, da un letto di ospedale, quali sono le sue condizioni di salute. Dovrà fare ulteriori accertamenti per comprendere la natura di questi disturbi che riguardano il suo cuore.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato, da un letto di ospedale, che deve subire ulteriori esami e indagini per comprendere quali sono le sue condizioni di salute. I fan le hanno augurato di rimettersi il prima possibile, ma, a quanto pare, la situazione clinica è molto delicata.

Negli ultimi due giorni le sue condizioni di salute sarebbero improvvisamente peggiorate. Per l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7, un periodo sicuramente non facile e anche molto intenso dal punto di vista del lavoro.

Reduce dalle riprese di un film che la vede protagonista proprio insieme all’ex fidanzato, aveva deciso di prendersi qualche giorno di relax, perché era sempre stanca. Adesso sappiamo che, in realtà, le sue condizioni di salute non erano ottimali:

Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo bene da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli. Ho avvertito come se avessi una mancanza di ossigeno.

Martina Nasoni ricoverata in ospedale, quali sono le sue condizioni di salute?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche scoperto di essere positiva al Covid: