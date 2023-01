Sul caso del decesso di Martina Scialdone, il testimone che ha assistito al femminicidio davanti a un ristorante racconta quegli attimi. Confessando che sarebbe voluto perdere la vita al suo posto. L’uomo ha tentato di soccorrerla, dopo che l’ex fidanzato, Costantino Bonaiuti, l’ha colpita con dei colpi di pistola. Lui è rimasto con lei fino all’ultimo respiro.

Simone è il 47enne senzatetto che ha assistito al femminicidio di Martina Scialdone. Ha provato a soccorrerla e non l’ha lasciata un attimo, come ha raccontato al Corriere della Sera.

Le ha sparato davanti a me, si è accasciata a terra e lui è fuggito. Mi sono chiesto se era meglio inseguirlo per cercare di fermarlo, oppure provare a salvarle la vita. Così sono andato da lei. L’ho presa in braccio e l’ho portata davanti al locale, ma purtroppo non è servito, poco dopo ha smesso di respirare. Sarei voluto morire io al posto suo.