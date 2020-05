Mascherine d’artista, l’iniziativa Arte, creatività e cultura moderna vengono celebrate così

La Galleria d’Arte Contini è presenta MASCHERINE D’ARTISTA, un’iniziativa volta al sostegno del rispetto delle misure di protezione individuale che al contempo ha anche lo scopo di sensibilizzare all’importanza dell’arte, della creatività e della cultura nel nostro quotidiano. Tutti gli artisti rappresentati dalla Galleria hanno aderito con grande entusiasmo; sono stati realizzati così 20 soggetti diversi di mascherine, con opere di Igor Mitoraj, Fernando Botero, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Julio Larraz, Enzo Fiore, Mario Arlati, Carla Tolomeo, Giacomo Braglia, Francesco Salvi, Andrea Valleri, Sophia Vari, Carla Tolomeo.

Nel trasmettere il messaggio di bellezza, non poteva certo mancare un omaggio al grande maestro Igor Mitoraj. Gli artisti si sono impegnato nell’interpretare al meglio la grande sensibilità di Mitoraj attraverso la dolcezza delle sculture Bacio dell’Angelo (2003) e Sotto Laguna II (2005). A tutti coloro che andranno nei prossimi giorni presso la galleria di Venezia, in Calle Larga XXII Marzo, verranno regalate le MASCHERINE D’ARTISTA, realizzate in una carta speciale sanificabile e stampate con inchiostro anallergico. Un omaggio questo, per tutte le persone che vogliono ripartire e che hanno la speranza di un ritorno alla normalità.

In questo periodo difficile di emergenza economico-sanitaria che tutti stiamo affrontando, questa iniziativa si configura come un messaggio di speranza, con l’intendo di contribuire a riportare la bellezza e il messaggio dell’arte nelle strade e sui nostri volti. Il progetto auspica che questo possa essere un modo per poter tornare ad essere più vicini agli amici della Galleria e a tutti gli amanti dell’Arte, rendendo meno pesante e meno omologante questa costrizione. Come scrisse Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”; noi senz’altro ci crediamo e, come abbiamo sempre fatto, cerchiamo nel nostro piccolo di diffonderla il più possibile.