Massa Carrara, mamma positiva dalla luce una neonata sana CORONAVIRUS. Mamma positiva ha partorito a Massa Carrara. Effettuato il tampone sulla neonata.

Tra le brutte notizie di ogni giorno, riguardante il numero dei contagiati che continua ad aumentare e quello dei morti, è arrivata una bella notizia direttamente da Massa Carrara. Una donna incinta positiva al Coronavirus ha dato alla luce la sua bambina, che dopo gli esami, è risultata negativa.

Durante il parto non c’è stata alcuna complicazione e la neonata è venuta alla luce in ottima salute. Adesso è tenuta in isolamento, all’interno del reparto di neonatologia, mentre sua madre si trova nel reparto di malattie infettive. La donna è stata assistita durante il travaglio e il parto, da persone competenti, che hanno seguito tutte le norme di sicurezza.

Il team ospedaliero che si è occupato della partoriente, ha raccontato che quando la donna è arrivata all’interno della struttura, ha mostrato alcuni sintomi, anche se non gravi, che hanno fatto pensare che potesse avere il virus. Dopo il tampone ogni loro dubbio è stato confermato. La trentenne è stata assistita con tutte le misure di sicurezza e alla fine, è riuscita a dare alla luce la sua bambina, dopo ben 7 ore.

Roberto Marrai, il dirigente del reparto di ostetricia, ha raccontato che c’è un’ostetrica che meriterebbe un encomio, Francesca Vitale. Ha assistito la futura mamma per 7 ore, rimanendole sempre accanto: “lavorare 7 ore, per assistere una partoriente, con i dispositivi di protezione, è davvero dura”.

Mamma e figlia saranno costantemente monitorate e la neonata sarà tenuta in isolamento, anche se adesso risulta negativa al Coronavirus.

La situazione italiana sta peggiorando, il Governo sta prendendo misure sempre più drastiche. Si richiede ai cittadini di non uscire dalle proprie abitazioni, se non per necessità. Evitare luoghi affollati ed evitare di stare a contatto ravvicinato con altre persone, può limitare la marcia del virus e aiutare la sanità a sconfiggerlo.

I contagi continuano ad aumentare e i posti letto a diminuire. Gli ospedali sono al collasso e se non ci sarà collaborazione, il virus continuerà a diffondersi. Questo è l’appello che gli organi competenti stanno lanciando agli italiani.