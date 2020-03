Matera: disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo Diego Bimbo morto a Matera: dopo la prima ricostruzione degli inquirenti, è stata disposta l'autopsia per far luce sulla causa della morte

La tragica vicenda che è accaduta a Metaponto, in provincia di Matera, ha sconvolto l’intera Italia. Diego, un bambino di soli 3 anni, stava giocando fuori con i suoi cani, quando all’improvviso, in un momento di distrazione dei suoi genitori, è sparito nel nulla. Le autorità e i soccorritori, si sono subito messi al lavoro per ricercarlo, finché il mattino successivo, non lo hanno trovato privo di vita, all’argine del fiume Bradano.

Le forze dell’ordine non hanno rinvenuto alcun tipo di violenza sul suo corpicino e sono sicuri che il bambino sia scivolato e poi sia annegato.

È stato comunque deciso che verrà disposta l’autopsia, per avere la certezza della reale causa della morte di Diego Sgambato.

Dal momento della sua scomparsa, Vigili del Fuoco, sommozzatori, poliziotti, carabinieri, volontari e droni si sono dati subito da fare per ritrovare il piccolo Diego. Anche la famosa trasmissione Rai Chi l’ha visto, si è occupata della vicenda.

Alla fine, è stato proprio il cane di famiglia del piccolo Diego, ad indicare le sue tracce. Il corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri, con l’aiuto dei cani molecolari.

Dopo la tragica notizia, il sindaco del posto, Domenico Tataranno, ha firmato un’ordinanza, con la quale ha proclamato lutto cittadino a Bernalda e a Metaponto:

“Il corpo senza vita del piccolo Diego è stato appena ritrovato. Una tragedia senza senso che spezza in due il cuore di tutti noi. Il sindaco Tataranno ha appena firmato l’ordinanza con la quale si programma il lutto cittadino a Bernalda e Metaponto”, questo è il post pubblicato sulla pagina del comune.

Un dolore troppo grande per due genitori, in un momento già tanto difficile.

Non potrà esserci la cerimonia funebre per dire addio per l’ultima volta al piccolo Diego, per via del decreto per l’emergenza sanitaria.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul suo corpicino e verranno resi noti i risultati.

In attesa di aggiornamenti.