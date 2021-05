Celebrare matrimoni ai tempi della Covid-19 non è facile. Ci sono coppie di sposi che sono ancora in attesa di coronare il proprio sogno dall’anno scorso. Senza parlare di tutte le altre cerimonie, come Battesimi, Comunioni, Cresime. Il nuovo Decreto reso noto dal governo di Mario Draghi detta le nuove regole per questi eventi, ma anche per la riapertura di attività che finora sono rimaste chiuse.

La Conferenza delle Regioni ha diffuso un documento di 35 pagine che contiene le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“. All’interno sono contenute tutte le regole da seguire per la riapertura di diverse attività, come ad esempio palestre e piscine, ma anche per le cerimonie.

I matrimoni che finora si erano potuti celebrare in forma strettamente privata, senza grandi celebrazioni, potranno tornare ad essere accompagnati da feste e ricevimenti. Ma solo dal 15 giugno e all’aperto dove possibile. Distanziamento e mascherine saranno ancora in vigore per la sicurezza di sposi e invitati.

Nuove regole per le cerimonie: i matrimoni ai tempi della Covid-19 cambiano

Oltre alle norme già in vigore per i riti religiosi e civili, se ne aggiungono altre per cerimonie e banchetti, uguali a quelle pensate per i congressi (si riparte il 15 giugno).

informare sulle misure di prevenzione durante l’evento

mantenere l’elenco dei partecipanti per 14 giorni

consentire un ingresso e un’uscita ordinati per evitare l’assembramento

garantire sempre la distanza di un metro tra le persone

disporre i tavoli per mantenere la distanza

privilegiare l’uso di spazi esterni

indossare la mascherina al chiuso se non si è seduti al tavola e fuori quando non si rispettano le distanze

il personale di servizio deve sempre usare la mascherina

possibile il buffet servito da personale

mantenere aperte porte, finestre e vetrate

nei guardaroba riporre capi e oggetti in sacchetti

Le linee guida si rifanno poi molto alla responsabilità individuale di ognuno. Mai abbassare la guardia!