Matrimonio in casa per stare accanto alla mamma morente

Matrimonio in casa per poter avere accanto a se la mamma in fin di vita

Questa è una bellissima storia d’amore di una figlia nei confronti della sua mamma, che si trova impossibilitata a uscire, perché in fin di vita. La ragazza voleva coronare il suo grande sogno d’amore, ma voleva che ci fosse anche la donna più importante della sua vita. E così ha organizzato il matrimonio in casa per rimanere accanto alla mamma morente.

Federica Ferrari ha 27 anni e vive a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. La mamma Anna voleva vederla in abito da sposa prima di morire: purtroppo da due anni la donna combatte contro un cancro, ma ha comunque potuto partecipare alle nozze della famiglia.

Federica Ferrari e il fidanzato, Fah Ismail, hanno inscenato un matrimonio in casa, per poter fare felice la donna. L’idea è venuta al ragazzo, che sapeva quanto fosse importante per mamma e figlia condividere quelle emozioni.

La ragazza sapeva che la mamma avrebbe tanto voluto esserci al suo matrimonio. E così lei e il fidanzato, vestiti come nel giorno di un matrimonio, si sono presentati di fronte alla donna di 54 anni, le cui condizioni di salute si sono aggravate a settembre.

Non una cerimonia ufficiale, ma la coppia si è vestita come se tutto fosse reale. La sorpresa del fidanzato ha lasciato Federica senza parole: si sarebbero dovuti sposare a Napoli, ma sapevano che la mamma di lei non sarebbe mai sopravvissuta tanto. E così le hanno fatto l’ultimo grande regalo.

Dopo il matrimonio in casa della figlia, purtroppo mamma Anna è morta

A 48 ore da quella cerimonia che ha reso tutti quanti felici in casa, mamma Anna purtroppo si è spenta nel suo letto. Il cancro ha vinto la battaglia che la donna non ha mai smesso di combattere, fino all’ultimo respiro.

La figlia Federica racconta che “sono state le sue ultime ore di vita. Non posso pensare a un futuro senza di lei“.