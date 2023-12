Per il caso dell'incidente di Casal Palocco, nel quale ha perso la vita un bimbo piccolo, l'imputato Matteo Di Pietro sarà in tribunale il 31 gennaio 2024: ha chiesto di patteggiare a 4 anni

Chiesto un patteggiamento di 4 anni per il sinistro di Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino piccolo, che era a bordo della Smart di famiglia con la mamma e la sorellina. Matteo Di Pietro sarà in tribunale il prossimo 31 gennaio 2024. Il Tribunale di Roma ha già fissato l’udienza per il prossimo anno per lo youtuber del gruppo ‘Theborderline’ accusato di aver investito e ucciso un bambino di 5 anni.

Tra un mese il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se accettare o meno la richiesta di patteggiamento a 4 anni di cella richiesta dagli avvocati del legale. La Procura ha dato parere favorevole alla domanda presentata dai legali del ragazzo di 20 anni.

Matteo Di Pietro dovrà rispondere di accuse gravi: omicidio stradale, per il decesso del piccolo bambino di 5 anni a bordo della Smart contro cui si è schiantata la Lamborghini guidata dallo youtuber. E lesioni per la madre e la sorella del piccolo, a bordo del mezzo con lui.

L’omicidio stradale è stato introdotto nel 2016. Disciplinato dall’articolo 589-bis del codice penale, prevede la reclusione da 2 a 7 anni. In caso di conducenti in stato di ebbrezza grave o di alterazione psicofisica, invece, la pena sale, arrivando da 8 a 12 anni.

In caso di ebbrezza media, la reclusione prevista è dai 5 ai 10 anni. Così come in caso di limite di velocità superato (come in questo caso), semaforo rosso non rispettato, circolazione contromano, sorpassi azzardati. Il patteggiamento prevede uno sconto di pena fino a un terzo.

Matteo Di Pietro in tribunale a fine gennaio: i giudici accetteranno la richiesta di patteggiamento?

Matteo Di Pietro non aveva bevuto prima di mettersi alla guida. Ma è risultato non negativo al test antidroga: le analisi hanno trovato tracce di cannabinoidi. Non si può stabilire, però, se abbia assunto la sostanza stupefacente proprio il giorno del sinistro.

Il ragazzo guidava una Lamborghini presa a noleggio con gli amici, per una challenge sui social. Lo scontro con la Smart su cui viaggiava il bimbo di 5 anni con madre e sorella è stato terribile. E il bimbo ha perso la vita.