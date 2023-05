Aveva solo 24 anni Matteo Ibraim Del Puppo ed era molto conosciuto a Ceneda, in provincia di Treviso, perché suo padre era il diacono nella parrocchia della città. Si trovava già in ospedale quando improvvisamente ha avuto un infarto. Nonostante i soccorsi tempestivi, il suo cuore si è fermato per sempre, lasciando nello sconforto la famiglia e gli amici che non si danno pace per questo lutto improvviso.

Matteo Ibraim Del Puppo si trovava ricoverato in ospedale a Conegliano. Da due settimane si trovava nella struttura ospedaliera, perché le sue condizioni di salute, già cagionevoli da tempo, si erano aggravate. Soffriva di problemi al cuore ed era in cura.

Giovedì scorso dopo colazione, però, mentre si trovava in ospedale, ha avuto un malore improvviso. Il personale sanitario ha subito agito con le manovre di rianimazione, utili per cercare di salvare la sua giovane vita. Ma non c’è stato niente da fare.

Matteo Ibraim Del Puppo lascia nel lutto più profondo il padre Gianantonio, che era molto conosciuto a Ceneda, in provincia di Treviso, dove viveva con il figlio, dal momento che era il diacono della parrocchia locale.

La comunità non si dà pace per quanto accaduto e si stringe a famigliari, amici, colleghi, per la scomparsa di una giovane vita. Da tempo Matteo stava male, ma la speranza era che le cure e il ricovero in ospedale potessero aiutarlo a rimettersi presto. Ma così non è stato e il 24enne non ha più fatto ritorno a casa.

Matteo Ibraim Del Puppo, i funerali del giovane ragazzo di 24 anni che lascia il papà diacono e la mamma

Troppo presto ci hai lasciato, ma per la tua bontà, sarai sempre vivo tra noi.

Mamma Rosella e papà Gianantonio lo ricordano con queste parole, annunciando i funerali del ragazzo che si svolgeranno presso la cattedrale di Ceneda lunedì 15 maggio alle 15.30.