La notizia è una di quelle che fanno il giro non solo dell’Italia, ma del mondo intero. Matteo Messina Denaro è morto a 61 anni: il boss mafioso aveva un cancro al colon ed era stato arrestato proprio mentre si trovava in una clinica come un normale cittadino per ricevere le cure per la neoplasia che lo aveva colpito. Ormai in fin di vita, non ha raccontato molto agli inquirenti, che cercavano da anni il latitante.

È venuto a mancare nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2023 il boss di Cosa Nostra, finito in manette il 16 gennaio scorso dopo una latitanza di 30 anni. Il decesso ha avuto luogo a L’Aquila, dopo che l’uomo di 61 anni era stato per 8 mesi in cella al 41 Bis.

Era da tempo malato di una neoplasia al colon. Dal 22 settembre scorso era entrato in coma irreversibile. Gli agenti lo avevano arrestato proprio mentre si trovava in una clinica per ricevere le cure, come un normale cittadino. Quando invece era un latitante accusato dei peggiori crimini.

Dopo l’arresto a Palermo, lo avevano messo in cella, sottoposto al carcere duro del 41 bis, presso la struttura penitenziaria de L’Aquila, in Abruzzo. Quando le condizioni di salute sono peggiorate, gli agenti lo hanno trasferito nel reparto per detenuti dell’ospedale del San Salvatore.

L’8 agosto scorso i medici lo avevano sottoposto a un intervento per un’occlusione intestinale. Per i dottori l’operazione era perfettamente riuscita. Doveva però seguire una terapia del dolore per il male procurato dalla neoplasia al colon al quarto stadio, diagnosticata un paio di anni fa.

Matteo Messina Denaro è morto, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni

Messina Denaro era finito in manette in una clinica privata di Palermo, La Maddalena, dove i medici lo sottoponevano a cure oncologiche con il nome di Andrea Bonafede. Poco prima di una visita era scattato il blitz.

Dopo l’arresto, le condizioni di salute del boss mafioso si sono aggravate. L’adenocarcinoma mucinoso colorettale era già al quarto stadio. Aveva detto che senza quella malattia non l’avrebbero mai preso: sarebbe stata proprio la neoplasia a consegnarlo alle forze dell’ordine.