Aveva appena salutato la compagna e il figlio, che ha solo un anno e mezzo. Non lo rivedranno mai più. Matteo Moro era in sella alla sua bicicletta, quando un’auto lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari. I medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al giovane papà, che lascia il suo piccoletto orfano di padre.

Il ragazzo di 26 anni era originario di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. Stava tornando a casa da San Martino al Tagliamento e stava percorrendo sulla sua bici la SP 1. Secondo quanto riportato dai Carabinieri, era notte e l’uomo non indossava indumenti catarifrangenti e non aveva le luci sulla bici.

Improvvisamente, una Ford Focus guidata da un ragazzo italiano ventenne, residente in provincia, è sopraggiunta sulla strada. Non lo ha visto. Il ragazzo è stato preso in pieno, sfondando il parabrezza dell’auto, compiendo un volo di una ventina di metri sull’asfalto.

Le condizioni di Matteo sono apparse subito molto gravi e, purtroppo, è deceduto, nonostante l’arrivo sul posto dell’ambulanza e dell’auto medica della centrale Sores. Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari del 118 di San Vito al Tagliamento, anche i vigili del fuoco.

Il 24enne di Spilimbergo che guidava la Focus ha chiamato i soccorsi e ha assistito Matteo Moro fino all’arrivo dell’ambulanza. Non risulterebbe positivo all’etilometro eseguito sul posto dai militari dell’Arma, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici fatti in ospedale.

Matteo Moro, l’ultimo saluto alla compagna e al figlio di un anno e mezzo

“Ci vediamo domani”, queste le ultime parole di Matteo mentre sulla porta saluta il suo figlio, prima di prendere la sua bicicletta verde e bianca e andarsene via per sempre nella notte. Nessuno poteva presagire quello che sarebbe successo.

La compagna Carolina ha raccontato gli ultimi istanti di vita del padre 26enne, sottolineando che il figlio non voleva che andasse via. Forse un presagio di quello che sarebbe accaduto e avrebbe stravolto la sua piccola vita.