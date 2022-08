Lutto a Sorisole, in provincia di Bergamo, in Lombardia. Matteo Carminati, un pastore studente di 25 anni, è morto cadendo in montagna da 100 metri di altezza. Con lui è morto anche il cane, dal quale non si separava mai e sono morti insieme, dopo un volo terrificante che non ha dato scampo all’uomo e al suo cagnolino.

Matteo Carminati aveva 25 anni ed era originario di Sorisole. La tragedia ha avuto luogo lunedì 1 agosto 2022. Stava lavorando come pastore in montagna ed era come sempre accompagnato dal suo cane, che probabilmente lo ha seguito nella caduta per tentare di aiutarlo.

Il giovane ragazzo si trovava in provincia di Bergamo, zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota, nel territorio comune di Ardesio. Stava lavorando come pastore ed caduto giù da un dirupo. Il volo di 100 metri, purtroppo, non gli ha dato scampo ed è morto sul colpo.

Matteo Carminati era laureato alla Triennale di Psicologia all’Università di Bergamo. Si era poi iscritto alla laura magistrale a Milano. Amava però la natura e così aveva deciso di partecipare al progetto Pasturs, per garantire la convivenza tra predatori e pastorizia sulle Alpi.

Il progetto coinvolge volontari, come lo era Matteo Carminati, che aiutano i pastori per gestire la situazione ed evitare danni. E proprio i membri dell’organizzazione che organizza questo progetto hanno dato l’allarme non vedendolo più tornare indietro dopo essere uscito con il suo cane.

Il pastore studente di 25 anni è morto insieme al suo cane: erano inseparabili

Gli organizzatori del progetto Pasteurs hanno subito lanciato l’allarme. Il 118 è prontamente intervenuto con l’elicottero, ma i soccorritori non sono riusciti a salvargli la vita: non hanno potuto far niente che constatare il decesso della vittima.

I soccorritori hanno recuperato la salma insieme alla Croce Blu, provvedendo poi al trasferimento a Sorisole, dove a breve saranno celebrati i funerali del giovane 25enne.